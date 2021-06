A Secult/Amapá concede o prêmio "Maestro Siney Saboia" à Fernando Canto

Fernando Canto é professor, escritor, poeta, músico, fundador do Grupo Pilão, criador do movimento Marabaixeta e compositor de músicas que embalam o cancioneiro amazônico.

A Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult/AP) , por meio de edital da Lei Aldir Blanc, reconheceu diversos mestres das culturas populares do estado do Amapá, com o prêmio Maestro Siney Saboia. Fernando Canto, professor, escritor, poeta, músico, fundador do Grupo Pilão, criador do movimento Marabaixeta e compositor está entre os agraciados com a premiação.

Fernando Pimentel Canto nasceu em Óbidos, no Estado do Pará, em 29 de maio de 1954. Graduou-se em 1980 em Ciências Sociais, pela Universidade Federal do Pará. Pós-graduado em Metodologia de Projetos Urbanos e Municipais, pela Escola Nacional de Serviços Urbanos, em 1983, no Rio de Janeiro, Teoria Antropológica, na UFPA em 1988 e em Desenvolvimento Sustentável e Gestão Ambiental, pelo NAEA/GEA, em Macapá, em 1999. É Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade Federal do Amapá e Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará.

Iniciou sua carreira profissional na vida pública em 1981, no governo do então Território Federal do Amapá, na Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Foi membro do Conselho Territorial de Cultura, professor de Metodologia e de Sociologia no Núcleo de Educação da UFPA, em Macapá, que deu origem à UNIFAP. Foi diretor da Escola de Artes Cândido Portinari. Coordenou o Núcleo de Arte da UFPA. Lecionou Antropologia Cultural na UFPA e Sociologia e Metodologia na SEAMA.

De volta à Macapá foi assessor da Fundação Estadual de Cultura. Coordenou o Departamento Municipal de Cultura, atualmente FUMCULT. Na UNIFAP foi diretor do departamento de Extensão e Atividades Comunitárias, assessor especial do Reitor, diretor da Rádio, TV e da Editora Universitária.

Compositor premiado em diversos festivais dentre eles, nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Macapá. É membro fundador do Grupo Musical Pilão. Tem mais de 100 músicas gravadas.

Publicou 15 livros de diversos gêneros literários como contos, crônicas e poesias, além de trabalhos de cunho científico na área da sociologia e da antropologia. É membro da Academia Amapaense de Letras, da Academia Amapaense Maçônica de Letras, Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, Associação Paraense de Escritores e Associação dos Escritores do Amapá.

É jornalista colaborador, atuando desde 1980 em revistas e jornais de Belém e Macapá.

Fernando Canto anuncia para o segundo semestre de 2021, o lançamento de dois livros. Um com edição do Senado Federal, resultado da sua dissertação de mestrado sobre a Fortaleza de São José de Macapá. O outro, um livro de contos, a ser publicado pela Editora Paka-Tatu.

FONTE: Secult/AP