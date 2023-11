Deolindo Caiçara lança em Óbidos seu livro "Óbidos em Versos & Diversos”

Em uma noite repleta de emoções e poesia, o renomado poeta obidense, José Deolindo Caiçara, realizou o lançamento tão aguardado de seu livro "Óbidos em Versos & Diversos". O evento, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 24 de novembro, reuniu uma plateia entusiasta de amigos, familiares e amantes da boa literatura no Cliper de Santa Teresinha.

A cerimônia foi conduzida pelo mestre de cerimônias Sandro Silva, que anunciou a composição da mesa, composta por Deolindo Caiçara, sua irmã Audrey Vasconcelos, o secretário de Cultura, Luiz Carlos; a revisora do livro, Ádria Barros; e a promotora do livro, Liliane Viana. Cada um dos participantes destacou a importância singular da obra para a cultura obidense, ressaltando a perseverança de Deolindo, que nutriu o sonho de publicar seu livro por mais de 25 anos.

Durante os pronunciamentos, Deolindo Caiçara compartilhou sua gratidão e emoção por ver seu sonho finalmente realizado. O autor autografou exemplares de "Óbidos em Versos & Diversos" para os presentes, em um gesto de carinho e apreço pela presença de todos.

A obra é uma verdadeira viagem pela paisagem da alma de Deolindo Caiçara, conforme destacou o autor. O livro, que mescla versos e prosa, conduz os leitores por uma jornada através do tempo, enriquecida pelas fotografias de João Canto que permeiam suas páginas, começando pela imagem que compõe a capa.

Deolindo Caiçara ficou muito feliz com a presença do público presente e de seus irmãos, que prestigiaram o lançamento de seu livro: “Estavam presentes a minha irmã Audrey Vasconcelos, que é psicóloga que mora em Manaus e faziam 17 anos que não vinha em Óbidos. Também estavam presentes a minha irmã, Ana Regina, que também mora em Manaus faziam 4 anos que não vinha em Óbidos, e o irmão mais velho, Aurélio Albuquerque da Silva 70 anos e o Areolino 68 anos”

"Óbidos em Versos & Diversos" revela as memórias mais profundas da infância do poeta, suas raízes inextricavelmente ligadas à sua terra natal. Deolindo compartilha momentos preciosos com amigos, risos, histórias inesquecíveis, lições valiosas, o aconchego do lar e a dedicação de sua família. A obra é um testemunho do amor pela sua terra, onde as recordações são tesouros guardados com carinho.

O evento foi marcado pela oportunidade única de os leitores conhecerem o coração e a mente de Deolindo Caiçara por meio de suas palavras poéticas. "Óbidos em Versos & Diversos" promete ser uma adição notável ao cenário literário, enriquecendo a cultura local com a expressão única desse talentoso poeta obidense.

