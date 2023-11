O obidense Romualdo de Andrade lançou o livro “Terra Anfíbia e outros contos” na Flip 2023

O cenário literário brasileiro ganhou um novo brilho na 21ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que ocorreu de 22 a 26 de novembro. Entre as muitas histórias contadas e compartilhadas, destaca-se a presença marcante do talentoso escritor obidense, Romualdo de Andrade, que lançou seu mais recente trabalho literário publicado "Terra Anfíbia e outros contos".

A Flip, criada em 2003, é muito mais do que um evento literário anual; é uma celebração contínua da leitura territorial, transformando-se em ações que ecoam ao longo do ano. Durante esse período, autores da literatura brasileira e internacional se reúnem para criar pontes entre diversas linguagens e conhecimentos, estabelecendo conexões profundas com Paraty e com a própria Festa.

Romualdo de Andrade, representando a rica tradição literária de Óbidos, trouxe sua narrativa única para esse ambiente cultural efervescente, ávido por novas experiências literárias. Seu livro "Terra Anfíbia e outros contos", que tem a apresentação de Fernando Canto e prefácio do escritor Daniel Leite, foi publicado pela renomada editora Patuá, sediada em São Paulo.

Romualdo de Andrade

Os contos de Romualdo de Andrade, habilmente tecidos, no "Terra Anfíbia e outros contos ", capturam a atenção dos leitores, transportando-os para mundos fascinantes e envolventes, e promete conquistar leitores além das fronteiras de Paraty, ecoando a riqueza da tradição literária de Óbidos e destacando-se como um tesouro na vasta paisagem da literatura brasileira.

Romualdo de Andrade informou que seu livro será lançado, em fevereiro, em Óbidos, durante o Carnaval.

O Livro

Segundo a escritora Lúcia Facco, os contos desta coletânea se passam, em sua maioria, nas terras anfíbias da Floresta Amazônica e falam das mazelas do ser humano, com um enfoque especial na morte. Ela é recorrente e surge de maneiras e pontos de vistas variados. São dezesseis histórias deste caboclo do Norte, observador de sua região, que evoca um clima por vezes sombrio, onde a desesperança é, às vezes renovada por um laivo de fé e, em outras, enfrentada com resignação e altivez. Os contos tem uma sensibilidade muito grande: Se há incerteza, também há poesia beleza que aliviam o leitor, mostrando-lhe que o belo é possível inclusive diante da morte.

www.obidos.net.br