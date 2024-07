Ademar Ayres do Amaral lança seu Livro "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)" em Óbidos

Nesta terça-feira, dia 23, o Cliper de Sant'Ana, em Óbidos, foi palco do lançamento do livro "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)" do renomado escritor obidense Ademar Ayres do Amaral. O evento, que reuniu entusiastas da literatura e admiradores do autor, foi marcado por uma atmosfera de entusiasmo e celebração cultural.

Ademar Ayres do Amaral, conhecido por sua escrita vibrante e habilidade em transportar os leitores para cenários envolventes, mais uma vez promete cativar seu público com "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)". Durante o evento, o autor compartilhou ideias e reflexões sobre sua obra, antes de dedicar-se à sessão de autógrafos, que proporcionou momentos descontraídos e de interação com os leitores presentes.

O lançamento de "No Ritmo da Festa (Ou Mais!…)", juntamente com o livro "Temporal de Cima", não apenas enriquece a cena literária obidense, mas também destaca a importância da cultura e da arte na região do Baixo Amazonas. O evento reforçou o compromisso com a valorização dos talentos locais e a preservação das tradições amazônicas através da escrita.

Sobre o Livro

"No Ritmo da Festa (Ou Mais...!)", o quarto romance de Ademar Ayres do Amaral, é ambientado em um baile com a famosa banda do maestro Alberto Mota, ocorrido em 1960, na Assembleia Recreativa Pauxis – ARP, na cidade de Óbidos, Pará. Fiel ao seu estilo de mesclar ficção e realidade, o autor apresenta uma vibrante "salada amazônica", retratando os costumes de uma época, com vidas em jogo, política e tragédias de amor, culminando em uma suntuosa festa que marcou a vida da cidade.

