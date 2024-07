Antônio Pereira lançou seu livro "De Olho no Camaleão", em Óbidos

Óbidos do Pará testemunhou nesta quarta-feira, dia 24, um evento literário de destaque com o lançamento do livro "De Olho no Camaleão" do renomado advogado obidense, Antônio Pereira. O Cliper de Sant´Ana foi local escolhido para a ocasião, que reuniu seus amigos e admiradores da obra do autor, para receber seu autógrafo.

A obra, uma autobiografia que traça os 76 anos de vida do autor desde sua infância em Óbidos até sua vida profissional em Belém do Pará, foi calorosamente recebida pelos presentes. Antônio Pereira compartilhou suas memórias mais profundas e experiências de vida, desde os primeiros momentos em sua cidade natal até sua trajetória na capital paraense.

Editado pela prestigiosa Editora Gráfica Gutemberg e com o apoio cultural da Academia Artística Literária de Óbidos – AALO, a obra é considerada uma contribuição significativa para a cultura e literatura obidense. Além disso, a venda do livro terá uma causa nobre: o valor arrecadado será destinado à Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, demonstrando o compromisso do autor com sua comunidade.

"De Olho no Camaleão" promete ser uma leitura envolvente e profunda, oferecendo aos leitores uma jornada única pelas memórias e vivências de Antônio Pereira.

O livro

O autor nos revela neste livro a sua imensa capacidade de superar obstáculos. De não perder o rumo. De saber recuar para poder avançar mais na frente. Como ele mesmo nos revela, "nem sempre o atalho é o caminho mais seguro". "Gosto da vida. É um desafio permanente. Se ela é absurda, sem sentido, então procuremos dar-lhe um sentido. Eu acho que a senha é Amor”, diz Veríssimo de Cruz Alta. É İsto que está presente neste relato de memórias: a vida da criança ribeirinha, que afugenta o camaleão e do adulto, que afasta todos os fantasmas que poderiam barrar a sua trajetória.

