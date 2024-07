Jorge Ary Ferreira lançou seu livro "Histórias de um Tapuio Pauxi" em Óbidos

ÓBIDOS – Nesta quinta-feira, dia 25 de junho, Óbidos foi palco do lançamento do livro "Histórias de um Tapuio Pauxi", o primeiro do escritor obidense Jorge Ary Ferreira. O evento ocorreu no Amazônia Store, e reuniu a família, amigos, conterrâneos e amantes da literatura para celebrar a nova obra, que traz uma coletânea de 40 contos e crônicas envolventes.

Nas lentes de João Canto, o evento foi registrado e estamos publicando as fotografias, as quais poderão ser baixadas como lembrança:

Para_ilustrar_o_Livro de Jorge Ary, estamos publicado a Poesia Tapuio Pauxi, de Barbosa Neto, recitada no momento de lançamento do livro, e retrata muito bem o conteúdo de"Histórias de um Tapuio Pauxi".

Tapuio Pauxi

Por Babosa Neto

Eu estava tão duvidoso

Se eu ia me manifestar

Num momento tão bonito

Algo sempre singular

Um bom livro ao ser lançado

Sentimento provocado

Que não é facil explicar

Quero te dizer, Jorjão

O que cada um aqui diz

Por tudo que tu escreves

Com lápis, carvão ou giz

O teu livro só resume

O que hoje vem a lume

Dessa Óbidos tão feliz

Ao publicar o teu livro

Desferiste a tua flechada

Um tapuio Pauxis

Com crônica bem contada

Hoje teu livro revela

Casos do povo fivela

A história revelada

O que teu livro registra

Para ficar na história

São recortes sociais

Cenas de vida sem glória

Mas escreves com um jeito

Que deixarás, tão perfeito,

Guardado em nossa memória

Cada estória contada

Estreita este nosso laço

Um bom papo com amigos

Afeto de um bom abraco

Com Sant'Ana, Vó de fé

E tomando um bom café

Neste agradável espaço

Com "Tapuio Pauxis"

Passas a ser um autor

Esta data escolhida

Realmente é um primor

Em 25 de julho

Festeja-se com orgulho

O dia do escritor

Estendo essa homenagem

A obidenses especiais

Ademar, Romualdo, Antônio

Com seus livros geniais

E a AALO, a Academia

Que empossou noutro dia

Mais três novos imortais

Mano velho, nosso amigo

Sucesso em sua jornada

Escrever começa agora

Mas é longa sua estrada

Mas eu já vou encerrar

Para não me complicar

Com história mal contada

Confira também, a transmissão que efetuamos durante o evento e as manifestações do autor e de ilustres obidenses, sobre o Livro, no link seguinte.

