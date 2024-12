Lançamento de Livro de Poesias e Ilustrações celebra os 40 anos da Escola Dom Floriano

No sábado, dia 21 de dezembro, a Escola Municipal Dom Floriano Loewenau teve um marco significativo para a educação e a cultura local: o lançamento de um livro de poesias e desenhos produzido pelos próprios alunos, em celebração aos seus 40 anos de fundação.

Livro de Poesia dos Alunos da Escola Dom Floriano

A iniciativa, idealizada pelas professoras Iriane Fausto da Silva Amarante e Aldaleia Gomes, teve como objetivo principal inserir as crianças no universo da poesia, utilizando como inspiração o renomado poeta e tradutor Mário Quintana. A proposta buscou familiarizar os estudantes com a linguagem e a estética dos textos poéticos, além de estimular habilidades como oralidade, leitura e escrita.

Professoras do Projeto

Três turmas do Ensino Fundamental participaram do projeto, registrando em versos e imagens a história da escola e do patrono que lhe dá nome. Sob a orientação cuidadosa das professoras, os alunos conseguiram traduzir suas vivências e sentimentos em um trabalho coletivo que eterniza, por meio da literatura e da arte, os 40 anos desse conceituado educandário.

Durante a cerimônia de lançamento, a obra foi apresentada com destaque para o reconhecimento do empenho e da criatividade dos alunos. A ocasião também ressaltou a relevância de projetos como esse para estimular o senso crítico e artístico dos estudantes, ao mesmo tempo em que promove o vínculo com a história e os valores da escola.

O livro reúne produções dos alunos, como o poema “Nossa Escola”, de Izabelle, que expressa seu amor e gratidão pela escola. Esse trabalho coletivo simboliza não apenas uma comemoração, mas também o papel transformador da educação na construção de futuros leitores, escritores e cidadãos conscientes.

NOSSA ESCOLA

Maria Izabelle Brelaz Brelaz

Dom Floriano é o nome de nossa escola,

Que nos enche de orgulho e amor.

Fundada como escola paroquial,

Amparada pelo amigo Loewenau.

Desde o ano de 1982,

Ano de sua fundação.

Es parceira no aprendizado.

Por teus alunos sempre serás lembrado.

As cores do teu estandarte,

Ostenta o teu grande valor.

Tu educas centenas de filhos,

Assim diz teu hino com louvor.

Como aluna concluinte,

O teu nome quero preservar.

Levarei todo amor e conhecimento,

Minha escola, meu lar meu lugar.

A publicação do livro de poesias e desenhos não só celebra os 40 anos da Escola Dom Floriano, mas também deixa um legado literário, cultural e pedagógico que inspira a continuidade de projetos educativos inovadores como esse.

Duas poesias constantes no Livro:

www.obidos.net.br