Célio Simões realizou o pré-lançamento de seu livro “Um Pouco de Muitas Histórias”

No dia 12/02/2016 (domingo), teve lugar a XI FEIRA DE VENDA E TROCA DE LIVROS NA PRAÇA DA REPÚBLICA (conhecida simplesmente como FEIRA DO LIVRO) evento cultural que ocorre bimestralmente, por iniciativa de jovens estudantes, que são seus coordenadores, inclusive um deles (Thyago Coral), é meu colega advogado.

A feira já existe há dois anos. Começou tímida e anônima, porém ganhou vulto, possui atualmente uma página própria na internet (Facebook, com o mesmo nome) e dos poucos frequentadores iniciais, esta última edição reuniu naquele espaço um público expressivo, principalmente de universitários, interessados em aprimoramento cultural, como noticiou o jornal O LIBERAL. (Caderno "CIDADES" desta segunda feira, 13/2/17).

Durante o evento, o obidense Célio Simões realizou o pré-lançamento do seu mais novo livro, intitulado “Um Pouco de Muitas Histórias”, o qual comentou: “A convite dos organizadores, fiz o pré-lançamento do meu 4.º livro de crônica e contos - "UM POUCO DE MUITAS HISTÓRIAS - e fiquei surpreso com a aceitação e a própria repercussão do evento, a começar pela cobertura dada pelo jornal O Liberal e pela RBA, que entrevistou os participantes”.

A matéria de O Liberal fez referência ao lançamento do Livro de Célio Simões: O advogado Célio Simões, 69 anos, gostou tanto da iniciativa da feira que decidiu pré-lançar o quarto livro. Ele se surpreendeu com a quantidade de jovens interessados na leitura. “Sem querer descobri este evento e, quando soube que é aberto ao público jovem, tive que vir fazer o pré-lançamento aqui. Não pensava que havia tanto jovem interessado por livro, atrás de leitura, de aprimoramento, de cultura”, disse. Ele lançou um livro com 43 contos e crônicas sobre personagens do interior do Estado. “O pessoal demonstra interesse apesar de ser um pré-lançamento. Trouxe um número pequeno de livros até para sentir a aceitação”, relatou.

Célio Simões informou que pretendo fazer o lançamento de seu livro em Óbidos, durante a semana das festividades de Sant'Ana, em Julho deste 2017. E em Santarém e São Paulo, se houver oportunidade.

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/cultura/literatura/851-celio-simoes-fez-pre-lancamento-de-seu-livro-um-pouco-de-muitas-historias#sigProIdf19e916dae View the embedded image gallery online at:

Nas fotos:

1.Célio e seus familiares.

2.Capa do livro de crônicas de Célio Simões "UM POUCO DE MUITAS HISTÓRIAS".

3.Aspecto geral do público da XI Feira do Livro.

4.Célio e universitárias que adquiriram o livro.

5.Folder da XI FEIRA DO LIVRO

Fotos de Célio Simões

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.