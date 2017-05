BIBLIOTECA OBIDENSE: “Lembranças de um Obidense”, livro de Cornélio dos Santos

Estamos publicando na integra, em PDF, o livro “Lembranças de um Obidense”, de Cornélio dos Santos, para que os obidenses e apreciadores da boa leitura possam baixar, de forma gratuita, o livro do conterrâneo.

O livro, segundo seu filho Edilberto dos Santos, que editou o livro, a sua publicação foi motivada pelo desejo de atualizar e promover nova edição do livro de seu pai, José Cornélio dos Santos, falecido em 02 de setembro de 2005, aos 76 anos de idade.

A nova edição, traz aos leitores uma nova apresentação do livro, com atualização de dados e ilustrado com fotografias pertinentes a alguns episódios de suas “Lembranças...”. Foi acrescentado alguns episódios, artigos de outros obidenses que em seus trabalhos se referiram ao autor, notadamente nos episódios em que ele foi pioneiro.

BAIXE AQUI O LIVRO “LEMBRANÇAS DE UM OBIDENSE”.

