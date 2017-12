Coletiva Musical, “Escamas Finas”, aconteceu durante o X São do Livro em Santarém

O X Salão do Livro do Baixo Amazonas, encerrou neste domingo, dia 03, em Santarém, com uma avaliação positiva, evento que aconteceu por mais de uma semana, grandes nomes passaram por lá e grandes momentos para a literatura puderam ser presenciados, assim como momentos musicais que aconteceram no palco principal do Salão.

No sábado, dia 02, aconteceu a apresentação da Coletiva Musical, denominada de “Escamas Finas”, idealizada por Antônio Dezincourt e Alfredo Reis, quando se apresentaram os músicos da região, como: Wander de Andrade/Ádria Góes, Eduardo Serique, João Otaviano, Everaldo Martins, Nato Aguiar, Paulinho Barreto, Priscila Castro, Max Lobão, Celson Lima, entre outros.

Segundo Wander de Andrade, a ideia do show foi de que cada cantor/compositor apresentasse as músicas do seu lugar. O show foi um sucesso de público e a plateia pode curtir o melhor da música regional.

FOTOS…



