IV FEMEMO realizou eliminatórias e classifica 12 candidatos para a final

Foi realizado nos dias 16 e 17 de outubro, na Praça da Cultura de Óbidos, as eliminatórias do IV FEMEMO – Festival de Música das Escolas do Município de Óbidos, quando os candidatos se apresentaram e foram julgados por um corpo de jurados formados por: Sérgio de Andrade, Artur Júnior e João Lucio Júnior e foram classificados 12 candidatos, para a grande final que acontecerá nesta quinta-feira, dia 18.

FINALISTAS DO 4º FEMEMO



































































http://www.obidos.net.br/index.php/cultura/musica/2219-iv-fememo-realizou-eliminatorias-e-classifica-12-candidatos-para-a-final#sigProId78ea5f6b29 View the embedded image gallery online at:

DATA: 18/10/2018

LOCAL: PRAÇA DA CULTURA

HORÁRIO: 19h30min

FESTIVAL DE MÚSICA DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

ESCOLAS FINALISTAS DA CATEGORIA A 1º DOM FLORIANO Candidato: WENDHEL SMITH SOUZA DOS SANTOS (12 ANOS) Música/Autor: Romântico Anônimo (Marcus e Belutti) 2º VALENTE DO COUTO Candidato: ABIGAIL GUIMARÃES DE SANTANA VIEIRA (10 anos) Música/Autor: Aleluia (Israela Claro) 3º IRMÃ FIRMINA Candidato: VALDANO FERREIRA SIQUEIRA (11 anos) Música/Autor: Meio Caminho Andado (Enzo Rabelo) 4º GUILHERME LOPES DE BARROS Candidato: ÁDRIA LETÍCIA MOREIRA DA SILVA (10 anos) Música/Autor: Pot-pourri anos 60 (Estupido Cupido, Biquini de Bolinha Amarelinha, Banho de Lua)

5º MARIA MADALENA PRINTES Candidato: LUANA LÚCIA SILVEIRA FIGUEIRA (10 anos) Música/Autor: Casinha Branca (Gilson Vieira da Silva)

6º RAYMUNDO CHAVES Candidato: LAIANE FERREIRA SIQUEIRA (12 anos) Música/Autor: Me Aproximou (Gabriela Rocha) 7º INGLÊS DE SOUZA Candidato: AMANDA VASCONCELOS ALMEIDA (11 anos) Música/Autor: Meu Abrigo (Melin) 8º SÃO FRANCISCO Candidato: GEICIANE QUEIRÓZ LOPES (12 anos) Música/Autor: Mais Ninguém (Banda do Mar)

ESCOLAS FINALISTAS DA CATEGORIA B 1º RAYMUNDO CHAVES Candidato: Lauriane Ferreira Siqueira (15 anos) B Música/Autor: Lugar Secreto (Gabriela Rocha) 2º SÃO FRANCISCO Candidato: JHULLIA YANDRA CERDEIRA DA SILVA (13 anos) B Música/Autor: Apenas mais uma de amor (Lulu Santos) 3º FELIPE PATRONI Candidato: AMANDA MOREIRA DA SILVA (14 anos) B Música/Autor: Ouvi dizer (Melina) 4º PÓLO SÃO JOSÉ Candidato: ANA DIVA AZEVEDO ALVES (13 anos) B Música/Autor: Era uma vez (Kell Smith)

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.