Foram 12 apresentações no primeiro dia de eliminatórias do XIV FEMOB

A Prefeitura Municipal de Óbidos através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, deu início na noite da sexta-feira (19) à XIV edição do festival de música obidense (FEMOB).

Foram 12 apresentações de músicos, de todas as partes do Brasil, defendendo músicas de sua autoria ou apenas interpretando canções de bons compositores, também músicas de compositores regionais e de filhos da terra. as músicas interpretadas pelos participantes contou um pouco da história da cidade e região.

Acompanhe a seguir, a Ordem de apresentação da primeira noite de eliminatórias da XIV edição do FEMOB 2018:

1- Tempo de cheia (Alba Rosa/Edinho Araújo)

Intérprete: Lena Prata

2- Barganha (Marcos Cley)

Intérprete: Marcos Cley

3- Meu Mundo (Brendel)

Intérprete: Brendel

4- Acalanto para sonhar (Juliane Jade)

5- Anunciando (Genilton Delgado) Terra Santa

Intérprete: Victória Gato

6- Os nativos Lamentam (Maria Albertina)

Intérprete: Hélio Reis

7- Brasil Caboclo (Luís Carlos Pinheiro)

Intérprete: Luis Carlos Pinheiro

8- Enchente na Astromia Maia (Junior Coelho)

Intérprete: Izellon Silva

9- Sua Ausência (Manoel A.M.)

Intérprete: Gracerlane

10- Vultos do Abandono (Noelson Ribeiro)

Intérprete: Noelson Ribeiro

11- Amazonblues (Raimundo Mota/Chermont Júnior)

Intérprete: Chermont Júnior

12- Frágil (Lucas Albuquerque)

A programação do XIV FEMOB faz parte das comemorações do aniversário de Óbidos, que completou 321 anos no último dia 02 de outubro. As apresentações continuam na noite deste sábado (20) com a segunda eliminatória para a grande final, que acontecerá no domingo (21).

