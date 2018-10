FEMOB 2018: Conheça as 12 músicas finalistas

Acontecerá neste domingo, dia 21, na Praça da Cultura em Óbidos, a grande final do Festival da Música de Óbidos - FEMOB 2018, e depois de dois dias da fase de classificação, foram conhecidas as 12 canções selecionadas para a final, que foram as seguintes:

Barganha (Marcos Cley) - Intérprete: Marcos Cley; Brasil Caboclo (Luís Carlos Pinheiro) - Intérprete: Luis Carlos Pinheiro; Enchente na Astromia Maia (Junior Coelho) - Intérprete: Izellon Silva; Peixe de Barro; Náufragos Sobreviventes; Muito Além; Tempo de cheia (Alba Rosa/Edinho Araújo) - Intérprete: Lena Prata; Amazonblues (Raimundo Mota/Chermont Júnior) - Intérprete: Chermont Júnior; Meu Mundo (Brendel) - Intérprete: Brendel; Iluminar; Sua Ausência (Manoel A.M.) - Intérprete: Gracerlane Mundiano.

A programação do XIV FEMOB faz parte das comemorações do aniversário de Óbidos, que completou 321 anos no último dia 02 de outubro. A grande final acontecesse na noite deste domingo, quando conheceremos a as campeãs deo FEMOB 2018.

