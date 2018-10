FEMOB 2018:  A música SUA AUSÊNCIA, de Deco Louro, foi a grande Campeã

O Festival da Música de Óbidos - FEMOB 2018 aconteceu na Praça da Cultura, em Óbidos, sendo que nos dias 19 e 20, aconteceu as eliminatórias, sendo classificadas 12 músicas, que disputaram a grande final neste domingo, dia 21, que depois do julgamento dos jurados, apontaram a Música SUA AUSÊNCIA, de Manoel A.M, interpretada por Gracerlane.

Confira o resultado final do FEMOB 2018.

1º: Lugar: SUA AUSÊNCIA (Manoel A.M – Deco Louro) - Intérprete: Gracerlane (48 pontos);

2º: Lugar: BARGANHA - (Marcos Cley) - Intérprete: Marcos Cley (46,7 pontos)

3º: Lugar: AMUNDIADO - Genilton Delgado - Intérprete Vitória Gato (44,4 pontos).

Melhor Letra: Amazonblues - Raimundo Mota/Chermont (48,50 pontos)

Melhor intérprete: Gracerlane Farias (48,40 pontos)

Premiação

Dentre as 12 (doze) músicas escolhidas para a final, segundo o edital, foram distribuídos os seguintes prêmios: 1º lugar: R$ 5.000,00 + TROFÉU; 2º lugar R$ 3.000,00 + TROFÉU; 3º lugar R$ 2.000,00; + TROFEU; Melhor intérprete R$ 1.000,00 + TROFÉU e Melhor Letra R$ 1.000,00 + TROFÉU.

As 12 músicas finalistas:

Barganha (Marcos Cley) - Intérprete: Marcos Cley; Brasil Caboclo (Luís Carlos Pinheiro) - Intérprete: Luis Carlos Pinheiro; Enchente na Astromia Maia (Junior Coelho) - Intérprete: Izellon Silva; Peixe de Barro; Náufragos Sobreviventes; Muito Além; Tempo de cheia (Alba Rosa/Edinho Araújo) - Intérprete: Lena Prata; Amazonblues (Raimundo Mota/Chermont Júnior) - Intérprete: Chermont Júnior; Meu Mundo (Brendel) - Intérprete: Brendel; Iluminar; Sua Ausência (Manoel A.M.) - Intérprete: Gracerlane; Amundiado.

A programação do XIV FEMOB faz parte das comemorações do aniversário de Óbidos, que completou 321 anos no último dia 02 de outubro, numa realização da Prefeitura, através da Secretaria de Cultura do Município de Óbidos – SECULT.

Fotos de Mauro Pantoja - Ascom/Pmo

