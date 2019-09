“De Belém para Cabral”, música em vídeo de Eduardo Dias homenageando Belém

A música “De Belém para Cabral” do cantor e compositor obidense Eduardo Dias, atualmente Secretário de Cultura de Óbidos, interpretada somente por cantoras de Belém com a participação de Patrícia Rabelo, está no vídeo seguinte, que você pode se deliciar com uma bela homenagem a lusitana Belém do Pará.

A música de “De Belém para Cabral”, foi lançada em julho de 2016 em Óbidos, em um CD com 12 faixas, incluindo “Pra minha terra eu vou”, texto de Inglês de Souza, musicado pelo compositor, entre outras. O disco tem o selo da Brilho Produções Artísticas, a mesma que lançou Ronaldo Silva, Beto Paixão, Adamor Ribeiro e outros.

Eduardo Dias

Eduardo Dias é poeta e compositor, cantor e agitador musical, nasceu em 12 de setembro de 1962, na Santa Casa de Misericórdia de Óbidos, exatamente na Rua Marques Rodrigues de Souza. Tem publicado 06 (seis) livros de poemas, sendo que 03(três), premiados em editais de artes.

Como cantor já gravou 10(dez) CDs. É compositor premiado em vários festivais e em 13 de novembro de 2005, venceu o II Festival de Carimbo da Cidade de Marapani – Pa, com a música “Carimbo não Tem Rei”, entre outros festivais.

