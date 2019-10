FEMOB 2019: Na 1ª Eliminatória do Festival foram apresentadas 12 músicas

O XV Edição do Festival de Música Obidense (FEMOB) iniciou nesta quinta-feira, dia 24, com a primeira eliminatória, quando se apresentaram 12 músicas, sendo que seis serão classificadas, que se juntarão a mais seis da segunda eliminatória que acontecerá na sexta-feira, dia 25, para a grande final que acontecerá no sábado, dia 26.

As músicas que se apresentaram nesta primeira eliminatória do FEMOB foram as seguintes:

Nº MÚSICA AUTOR INTÉRPRETE 1 QUANDO TE VI RANGEL CARVALHO RANGEL CARVALHO 2 MAIS UMA VOLTA EM TORNO DO SOL NEY LOBATO NEY LOBATTO 3 SENZALA SOCIAL ANTHIMYO NETO ERLANE FERREIRA 4 SENHORES DO PODER CASSIO PONTES DINHO VIANA 5 AMOR REAL NILTON MODA DANILA MAISA 6 A LUA QUE TE DEI DECO LORO GRACERLANE 7 ALMA DE CURADOR GENILTON DELGADO VICTÓRIA GATO 8 TINGE TUA ALMA CARMINHA WENDEL SANTOS 9 AMOR DE CURUMIM DEMÉTRIO HAIDOS / JONAS SILVA ERIQUE RUAN 10 SERENATA OBIDENSE NELSON VINENCCE NELSON VINENCCE 11 ÁGUAS DE NASCENTE JORGE SARMENTO GLEYCE KELLY 12 RESPEITE A AMAZÔNIA MARIA ALBERTINA TAINÁ SILVA

Da relação das 24 músicas que participarão do Festival, divulgadas pela Secretaria de Cultura de Óbidos, organizadora do FEMOB 2019, existem compositores de Óbidos, em sua maioria, Oriximiná, Santarém, Terra Santa, Belém, Macapá, Juruti e Goiânia.

Conforme o Edital, a premiação será a seguinte: Dentre as 12 (doze) músicas selecionadas para a final, a premiação será: 1º lugar: R$ 5.000,00 + TROFÉU; 2º lugar: R$ 3.000,00 + TROFÉU; 3º lugar: R$ 2.000,00 + TROFEU; Melhor intérprete: R$ 1.000,00 + TROFÉU; Melhor Letra: R$ 1.000,00 + TROFÉU.

Nesta primeira noite de Festival, o Jurado foi composto pelas seguintes julgadores: Profa. Marilene Barros, Airton Nascimento, Tony Amaral, Danton Soares, Paulo Ivan Lima de Andrade, que presidiu o jurado.

