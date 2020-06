Cantor de Santa Catarina grava música do obidense Thiago Vinícius Amaral

Thiago Vinícius Meneses do Amaral é obidenses e foi para Manaus aos 13 anos de idade, onde vive atualmente, hoje com 25 anos. Thiago que é compositor, segundo ele, um dom que descobriu há alguns anos, que lhe proporcionou recentemente a emoção de ter uma de suas músicas gravadas por um Cantor Catarinense.

Thiago Vinícius Meneses do Amaral que é filho de Max Adriane Canto do Amaral e de dona Valdelene Carneiro Meneses, neto de Dona Terezinha Canto, in memorian, compôs a música “Tanto Sofrimento”, baseada em uma história real. Thiago nos enviou a música que estamos postando nesta matéria, gravada por Rafael Arcanjo, produtor e cantor de Santa Cararina.

Perguntado sobre suas composições, Thiago comentou: “Bom comecei a compor aos 13 anos de idade. Compunha mais por diversão e uma dessas músicas que compus: "Tanto sofrimento", chamou a atenção até pelo fato de muitas pessoas passarem por esse tipo de história falada na composição. Um amigo meu compositor, indicou minha música para o produtor musical e cantor, Rafael Arcanjo, o qual gostou e gravou minha música”.

Thiago comentou também que ficaria muito feliz que sua música tocasse nas rádios de Óbidos, sua cidade Natal.

Escute a Música

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.