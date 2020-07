O compositor obidense Wander de Andrade, idealizador do “Projeto Contos”, em parceria com José Maria Bezerra, lançaram a música “A menina de lá”, inspirada no conto de Guimarães Rosa do livro: “Primeiras histórias”. A interpretação é de Ádria Góes - arranjo, ilustração e montagem de José Maria Bezerra.

Escute a música:

