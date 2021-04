Estrela Negra, 30 anos!

O primeiro LP do cantor, compositor e poeta obidense Eduardo Dias completou 30 anos de gravação, ao qual prestamos nossas homenagens através do texto de Jorge Ary Ferreira.

É isso aí Eduardo Dias, parece que foi ontem que chegastes em Belém, com sonhos pré-estabelecidos, batestes o pé imediatamente e não tivestes duvidas, escolhes o norte da tua vida:

- Viverei do meu talento!

Que aliás tens de sobra. 30 anos do teu primeiro LP, mais uma vez eu repito:

- Parece que foi ontem!

Se levarmos em consideração que suas primeiras apresentações antecedem 1978, e para isso, basta lembrar dos Diletantes, do Festival do Salesiano, estás com aproximadamente 45 anos de carreira no mínimo, focada, recheada de perseverança, de obstáculos que não conseguiram te parar, uma busca incessante em mostrar o Belo da nossa terra, em cantar as nossas entranhas e mostrar o lirismo da vida Cabocla, em colocar para o mundo que aqui também tem um povo com alma e coração.

És o artista da nossa geração que terá o nome perpetuado na galeria dos grandes vultos da nossa historia, com uma obra linda dedicada ao Pará, e a Óbidos em especial, que mostra para o mundo nosso modo bonito de viver, sua obra já está perpetuada isso eu tenho certeza, tu não terás a dimensão de tua obra neste plano espiritual, vais partir desta vida, reencarnarás um dia, e se tiveres o prazer de visitar não apenas Óbidos, mas o Pará, ouvirás tuas canções, e sentiras aquele arrepio inexplicável, aquela sensação de que já conhecias de algum canto aquela obra, e verás sua obra sendo estudada pelas gerações da época, sem saber que a alma que habita aquele corpo deixou uma semente muito fértil no passado.

Fazer sucesso na sua terra não é fácil, aliás, um grande artista brasileiro disse um dia: Sou aplaudido em Milão, loto os teatros na Alemanha e sou vaiado no Rio de Janeiro. É assim mesmo, continue da mesma forma, mostrando para gente teus sentimentos, tua maneira de ver a vida através da tua poesia, da tua música, eu como admirador da tua obra só tenho uma coisa a dizer:

- “Parabéns Caboclo”, você é um vencedor e tenho muito orgulho de ser seu amigo!

Jorge Ary Ferreira