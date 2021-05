Live Clube das Quintas: “Especial Edu Dias - LP Estrela Negra – 30 anos" 

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), na transmissão desta quinta-feira (13), às 20 horas, apresentará a Live "Clube das Quintas Especial".

O convidado, Eduardo Dias (Edu Dias), é cantor, compositor, poeta e advogado, que lembrará os 30 anos de lançamento do LP (disco de vinil) Pérola Negra. A transmissão será pelas plataformas digitais Facebook e Youtube com intervenção musical do Grupo Regional Mocorongo.

Durante a Live, o internauta vai ouvir relato da trajetória do artista, o que inclui as comemorações pelos 30 anos de lançamento do primeiro LP. Edu é natural de Óbidos (PA), tem 7 livros de poemas publicados e 10 Cds gravados pelo selo Brilho Produções Artísticas. Participou de vários festivais Brasil afora, é vencedor no Festival de Carimbó de Marapanim e no Fecam de Marabá. Realizou várias temporadas de show em teatros e feiras culturais, esteve no programa Sons do Pará da TV Liberal/Globo, e do programa Sr.Brasil na TV Cultura SP do apresentador Rolando Boldrin.

Disco Estrela Negra, 30 anos.

As músicas de "Dias" foram gravadas por Lial Bentes, Pedrinho Calado, coro cênico da Unama, Vital Lima, Fafá de Belém e grupo Vox Brasilis.

Para o secretário municipal de Cultura Luis Alberto Figueira, a Live Clube das Quintas, valoriza a Música Popular Brasileira no destaque na performance instrumental, mas nesta quinta será diferenciada. "A Live será aberta à homenagem de três décadas do lançamento do LP do artista Edu Dias. Esse trabalho pioneiro é marcante e pela grande trajetória musical posterior na musicalidade”, disse o secretário, destacando que no sábado (15), haverá a “Live Cultura na Comunidade”, que se tornou um grande rendimento na arte musical. “Estamos na torcida para que possamos avançar na imunização contra a covid-19, pois nossa pretensão é transformar a Live do sábado, em um grande Programa de auditório", informou o secretário.

13/05 (quinta) Live "Clube das Quintas", às 20 horas

Edu Dias

Grupo Regional Mocorongo.

15/05 (sábado) Live "Cultura na Comunidade" , às 20 horas.

Talentos do bairro Aldeia

Ritinha Absoluta; Gean Marques; Junior Kamon; Milla Silva e Músicos do Grupo Regional Mocorongo.

Por Alciane Ayres

FONTE: Agência Santarém