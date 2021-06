Está disponível nas principais plataformas o Álbum Digital de P.A Chaves

O obidense Paulo André Chaves, conhecido no mundo artístico como P.A Chaves, iniciou sua carreira artística no Boi Pintadinho, fundado pelo saudoso Miguel Chaves (in memorian), que se apresentava no Bar do Boi, em Belém do Pará.

Em Manaus, sua carreira artística iniciou na Batucada do Garantido em 2007, onde foi idealizador do projeto Clube da Toada, está inserido nos principais eventos do cenário do Boi em Parintins e Manaus. Já representou o Amazonas em eventos nacionais e internacionais, é animador da galera do Garantido em Parintins, durante o Festival.

Uma década se passou e consolidado no cenário da toada, o artista do Boi Garantido, P.A Chaves, lançou seu primeiro álbum digital em 04 de junho de 2021, que foi gravado na Live Pré Alvorada do dia 24/04/2021, o qual poderá ser acessado no link seguinte, clicando na imagem, para curtir o melhor das toadas.

