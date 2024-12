ÓBIDOS: Música "Olha Nos Meus Olhos" vence o I Mini Festival de Música do Bairro São Francisco

Neste final de semana, a cidade de Óbidos foi palco do I Mini Festival de Música do Bairro São Francisco, um evento que promoveu a música e a cultura local, realizado na Praça Frei Rogério, também conhecida como Praça do Ó.

O festival foi idealizado pela Professora Maira do Carmo Canto Gomes, carinhosamente chamada de Professora Carminha, que, junto com colaboradores, organizou o evento. A competição contou com a participação de 12 músicas classificadas, apresentadas por compositores obidenses. A grande final ocorreu no domingo, dia 15 de dezembro, coroando a música “Olha nos Meus Olhos”, de Brendell Rodrigues, como a vencedora.

Vencedores do Festival

Além da música campeã, outros talentos também foram reconhecidos:

2º lugar: “O Clamor da Serra”, de Rosinaldo Cardoso .

“O Clamor da Serra”, de . 3º lugar: “Tá tudo certo”, de Zaqueu Magalhães.

Premiações

Os vencedores receberam prêmios em dinheiro e troféus:

1º lugar: R$ 1.000,00 + troféu.

R$ 1.000,00 + troféu. 2º lugar: R$ 700,00 + troféu.

R$ 700,00 + troféu. 3º lugar: R$ 500,00 + troféu.

Todos os participantes receberam certificados de participação, destacando a importância de suas contribuições artísticas para o festival.

O festival, voltado para músicos obidenses maiores de 18 anos e com gêneros variados, foi amplamente elogiado pela comunidade. Wilma Silva, uma das apoiadoras do evento, declarou:

“Quero parabenizar a Professora Carminha pela brilhante iniciativa de realizar o I Mini Festival de Música do Bairro São Francisco. Parabenizo também todos os artistas que participaram com suas composições. Vocês todos são vencedores, pois tiveram a coragem e a ousadia de mostrar seus potenciais artísticos. Na oportunidade, quero manifestar meu sentimento de gratidão à Professora Carminha por ter confiado em nossos trabalhos. Que venha o próximo Mini Festival de Música. Foi lindo e maravilhoso.”

Um marco para a cultura de Óbidos

A realização do I Mini Festival de Música do Bairro São Francisco é mais um exemplo do potencial artístico da cidade de Óbidos e da valorização de seus talentos locais. O sucesso do evento deixa o público com expectativas para futuras edições, fortalecendo ainda mais a cultura obidense.

