“Pimenta com Sal”: Artistas do Tapajós lançam versão eletrônica de Hit Amazônico

Em pleno carnaval, a música “Pimenta com Sal” volta a provocar frisson no cenário musical. Os conhecidos versos do hit ganham uma nova versão com beat eletrônico que foi lançada nas plataformas digitais no dia 11 de fevereiro. O projeto leva a assinatura de três artistas do Tapajós: Priscila Castro, Marcos Tapajós e Dan Selassie.

De autoria do poeta e filósofo roraimense Eliakin Rufino, Pimenta com Sal consagrou-se com um hit amazônico, sendo escrita em 2006. Ficou conhecida nas vozes das cantoras paraenses Lucinha Bastos e Gaby Amarantos. A faixa ganhará ainda um videoclipe, gravado em Santarém, e que será divulgado ainda no primeiro Semestre de 2024.

“É a segunda vez que gravamos uma música explorando a junção da música popular da Amazônia com as batidas da música eletrônica, com arranjos mais modernos. Estamos muito felizes com mais essa parceria, com a gravação de uma nova versão para esta música que já foi gravada por artistas de renome, na nossa versão ela ganha ainda uma mistura com um trecho autoral feito por nós 3 que fala da relação do povo daqui com as praias, o luar. Tudo foi feito com muito carinho para o público”, destacou Priscila Castro.

O novo single estará disponível em todas as plataformas de streaming musicais a partir desse domingo.

Priscila Castro

Natural de Santarém, a artista afroamazônica, possui 14 anos de carreira. Vencedora do Prêmio Amazônia de Música 2023, na categoria Melhor Álbum de raízes latino amazônicas, com o trabalho intitulado a Voz do Rio, que ela assina a direção artística. O álbum tem participação de cantores de renome, como a Banda Warilou, Jana Figarella e Ádria Góes.

Em 2020, lançou o single “Carimbó com Merengue”, uma canção da compositora Jana Figarella. O clipe teve a participação da cantora Lia Sophia e Suraras do Tapajós, produzido por profissionais de Santarém, com a direção audiovisual da cineasta indígena amazônica Priscila Tapajowara. Faz parte do Projeto o Som que vem delas, que fortalece o protagonismo feminino na música.

Marcos Tapajós

Natural de Santarém, atua com repertório de músicas autorais de forma independente, fazendo vários lançamentos nas plataformas de música, inovando o cenário local, por meio de parcerias e trazendo um pouco da musicalidade moderna, usando e misturando beats e elementos da música eletrônica com instrumentos orgânicos.

Dan Selassie

Natural de Itaituba, o cantor e compositor tem se dedicado ao carimbó, lançando os singles “No Embalo da Guitarrada”, uma parceria com Marcos Tapajós, e “Foi pra Cunhã”, que fala de suas vivências em Alter do Chão. Em 2021 lançou seu primeiro álbum, “Batuque do Coração”, trabalho que traz oito músicas inéditas, sendo sete autorais, algumas em parceria com artistas da região.

Fonte: Weldon Luciano