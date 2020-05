Mateus Marinho, o menino poeta obidense

Por João Canto.

Mateus Nunes Marinho, menino de 8 anos de idade, morador da Comunidade Boa Nova, Paraná de baixo, no Município de Óbidos, ficou famoso durante este mês de maio, quando sua tia divulgou nas redes sociais suas poesias e um vídeo, o qual fala sobre a vontade de ser poeta, mudar a sua vida e de seus familiares.

Nesta matéria, transcrevemos algumas poesias de Mateus Marinho, as quais estamos publicando, iniciando com a poesia em que Mateus se apresenta como poeta. Veja:

MEU PERFIL

Ao rimar este poema

O alfabeto vou usar

Pra contar minha história

Do povo deste lugar.

Mateus é o meu nome

Escrito com a letra “m”

Com sete anos de idade

Já tenho a capacidade

De escrever o meu poema.

Sou filho do interior

Com muito orgulho de ser

Não tenho pai registrado

Com uma mãe do meu lado

Uma vó que me irradia

Não tenho a capacidade

De enxergar a luz do dia.

É normal que todo mundo

Tenha uma vocação

Vou me tornar um poeta

Pra alegrar seu coração.

Todo dia eu peço a Deus

Saúde pra estudar

Pra ser alguém na vida

E minha família ajudar.

Na vida: Ninguém

É feliz sozinho

Preciso do seu carinho

Não quero mal a ninguém

Só quero deixar saudade

No coração de Alguém.

A poesia sobre os profissionais da saúde ficou famosa rapidamente, assim como Mateus. Daí em diante, vários sites, TVs e principalmente através das redes sociais, as notícias se espalharam, mostrando a vocação de Mateus e sua motivação em querer ser poeta.

PROFISSIONAIS DA SAÚDES

Tá vendo aquelas pessoas

Vestidas de branco ali,

São todas super heróis

Não param de trabalhar

São tantas vidas humanas

Que eles têm que salvar.

Os profissionais da saúde

Podem ser chamados heróis

Pois arriscam a própria vida

Para salvar todos nós.

São heróis de carne e osso

Sem horário pra deitar

Com simples gestos de amor

Tentam a dor curar

Causada por uma praga tão forte

Que o mundo quer derrotar.

Vocês têm o meu respeito

E minha admiração

A equipe do Samu

O copeiro e o segurança do portão

O médico, enfermeiro, fazendo seu plantão

E assim, honram o imposto pago por esta nação.

É preciso perceber

Que hoje o Mundo Parou

Que todos somos iguais,

O dinheiro não é tudo

Se todos fizerem sua parte

Nascerá um mundo novo.

Fique em Casa, por mim, por você e os profissionais de Saúde.

Fique em Casa,

Em suas poesias, Mateus sempre retrata a sua condição de moradia de interior da Amazônia, o qual compôs a poesia: "O Menino da Roça". Veja:

O MENINO LÁ DA ROÇA

Vida solitária

Levo a vida de um menino

Entre flores e espinhos

Entre chuva e sol

As vezes me sinto só.

Deus é minha inspiração

Seguro em suas mãos

Olho pra este mundão

Com tanta corrupção.

Parece não ter saída

Olho pra minha vida

Uma família sofrida

Mas com Deus no coração

Tenho lembrança dos

Momentos difíceis da

Minha vida.

A seguir estamos postando o vídeo produzido pelo programa Rota Óbidos, sendo que a equipe do programa foi até a Comunidade Boa Nova e entrevistou Matheus, o qual recitou algumas de suas poesias. O Vídeo foi cedido para publicarmos nesta matéria.

VÍDEO SOBRE MATHEUS

Matheus agora tem um CANAL NO YOUTUBE, cujo nome é: “O pequeno sonhador. Mateus”, que pode ser acessado Clicando Aqui, onde foram reunidos várias matérias publicadas, assim como, ele aprece recitando suas poesias, inclusive a que ficou mais famosa feita para os profissionais da saúde.

Veja mais uma poesia de Mateus transcrita sobre Família.

FAMÍLIA

Nem as preciosas pedras

Com seus mais altos valores

Não compara uma família

Que é regada por amor

Não importa o tamanho

Nem a nacionalidade

E lá que existe o perdão

E nasce a felicidade

É o jardim mais florido

Daqueles que sabem amar

É nela que os que caíram

Podem se levantar

É a escola da vida

Que insiste a ensinar

Que ela é a base de tudo

Basta saber amar...

