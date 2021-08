Délio Aquino e João Canto têm trabalho publicado na Revista Cultural Traços

Os obidenses Déllio Reis MM Aquino e João Canto classificaram seus trabalhos na 3ª Edição da Revista Cultural Traços. Eles concorreram com um fotopoema e já publicaram nas redes sociais outros trabalhos semelhantes.

Nesta edição da revista concorreram 550 trabalhos inscritos, com autores de vários países e de diferentes continentes, como fotógrafos, artistas plásticos, músicos e escritores que participaram da seleção. Um leque heterogêneo e repleto de talento e beleza, desses, apenas 97 trabalhos foram selecionados.

A Revista Cultural Traços foi criada para unir escritores, fotógrafos, músicos e artistas de Língua Portuguesa, publicados ou não, de todos os lugares do mundo. Toda a participação na revista é gratuita, com publicação em PDF e distribuição on-line. Os trabalhos estão disponível na Revista Traços Cultural e pode ser acessado através do link seguinte.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A REVISTA

Foto Poesia