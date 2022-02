VÁRZEA NA VAZANTE, poesia de Délio Aquino

Estamos publicando a poesia VÁRZEA NA VAZANTE de Déllio Aquino inspirada na fotografia de João Canto, o qual fez o seguinte comentário em sua rede social:

“Já faz tempo que os fotógrafos obidenses estão nos presenteando com imagens tão conhecidas por quem é do Oeste do Pará, mas com a genialidade de suas lentes ganham dimensões cada vez mais surpreendentes.

Eu, muitas vezes, não resisto e escrevo. Para esta obra emocionante de João Canto, tive a liberdade de nomear VÁRZEA NA VAZANTE, e novamente o produto do trabalho deste querido obidense criou a condição imediata para a alegria de mais uma escrita”

Veja a Poesia e a Fotografia

VÁRZEA NA VAZANTE

Déllio Aquino

A várzea encharca-se de vida

meus olhos de ave

planam nessas cores que se abraçam

minhas memórias que são pássaros

cantam livres

nos banzeiros do sol.

Minha mãe, minhas avós

criaram essa paisagem

com baldes de cuia

e vozes de peixes

meus antepassados

descascaram auroras nessas beiras

amolando na pedra o fio do trabalho.

Seus filhos férteis agora cantam

porque sabem ser cheias e vazantes

vestem no tempo

a sabedoria das águas

e remam com alegria

em suas montarias de arte!

