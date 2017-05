Secretaria de Esporte e Lazer homenageia equipe Amigos do Vôlei Obidense

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), prestou homenagens aos atletas e comissão técnica da equipe Amigos do Vôlei, que representou Óbidos na primeira Copa Unisport, realizada na cidade de Santarém, que reuniu os principais times de vôlei da região oeste do Pará.

Após conquistar o vice-campeonato da competição, com uma campanha empolgante, o time obidense ganhou destaque pela superação e evolução dos jogadores, que chegaram a ser eleitos os melhores atletas nas fases classificatória e eliminatória do torneio.

A Semel realizou uma cerimônia no auditório da Casa da Cultura, na noite de segunda-feira (8), para fazer a entrega de certificados de honra ao mérito. Em clima de festa, atletas e comissão técnica receberam das mãos do prefeito Chico Alfaia, do secretário Luiz Carlos Queiroz, do coordenador de esportes Augusto Ribeiro, e de representantes da Liga Desportiva Obidense (LDO), os certificados em reconhecimento a dedicação e ao esforço de todo o time.

“Mais que um prazer, é uma obrigação do município de Óbidos reconhecer o esforço desses meninos que estão muito à frente do esporte obidense. Parabenizo todos pelo feito em Santarém, e dizer que a prefeitura sempre estará pronta para ajuda-los dentro de suas necessidades e dentro daquilo que o município pode ofertar”, afirmou Chico Alfaia, durante seu pronunciamento.

Os jovens atletas e a comissão técnica, já representaram Óbidos em diversas competições regionais. Mesmo com as dificuldades e a falta de estrutura necessária para realizar a preparação, eles enfrentaram o desafio de participar da copa Unisport. “Vimos a dedicação dessa equipe em representar Óbidos nessa competição, por isso é mais que justo eles receberem essa homenagem. Sabemos que precisamos evoluir cada vez mais para melhorar o vôlei em Óbidos, mas eles são a prova de que com dedicação e esforço poderemos chegar aos nossos objetivos”, disse o secretário de esporte e lazer, Luiz Carlos Queiroz.

Entre os destaques da competição, o treinador da equipe amigos do vôlei obidense, foi escolhido como o melhor técnico da copa. Ananias Braga que não teve a oportunidade de receber o certificado de melhor técnico no dia final, recebeu das mãos do secretário de esporte o documento enviado pela coordenação do torneio. “Esse momento é importantíssimo para o esporte amador, pois no esporte amador, os atletas têm que ter esse tipo de reconhecimento. A caminhada foi árdua, e embora o título não tenha vindo para Óbidos, nós nos sentimos felizes e com o sentimento de missão cumprida. Que o vôlei ganhe cada vez mais reconhecimento e espaço, assim como as outras modalidades, para que possamos disputar de igual pra igual os campeonatos regionais. Capacidade não nos falta”, disse Ananias.

Após a cerimônia atletas, comissão técnica e familiares participaram de um coquetel para celebrar a evolução do esporte obidense. “Estávamos precisando dessa valorização do atleta. Isso nos dá força pra seguir firme com essa missão. Estamos todos motivados e graças a Deus a equipe do vôlei obidense vem crescendo e ocupando o seu espaço no senário regional”, comemorou Felipe Guerreiro.

FONTE: Ascom/PMO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.