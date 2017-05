Seleção de Futebol de Óbidos está definida para Copa Oeste do Pará 2017

Os jogadores e comissão técnica da Seleção de Futebol de Óbidos que irá disputar a Copa Oeste do Pará de Futebol 2017, foram definidos nesta sexta-feira, dia 12, os quais já vem treinando há algum tempo com objetivo de buscar o bicampeonato do certame, já que em 2016 foram campeões.

Segundo informações do presidente da Liga Desportiva Obidense – LDO, Sr. Helder, a seleção de Óbidos está no GRUPO A, do qual fazem parte as seleções de Óbidos, Juruti Oriximiná, Alenquer e Curuá.

A Copa Oeste 2017 iniciará no dia 10 de junho, sendo que a seleção de Óbidos estreia no dia 17 de junho no Estádio Arizão contra a Seleção de Curuá.

Veja os jogadores selecionados:

Comissão técnica

Coordenadores da Seleção: Raimundo Cláudio de Carvalho Florenzano (TATU ) e Aureliano José Figueira da Cruz Junior (Junior ).

Técnico: Renildo Tavares de Andrade

Auxiliares técnicos: Jozimar Cativo da Silva e Luciano de Nazaré Conceição

Preparador físico: Anderson Dolzane Tavares

Treinador de Goleiros: Edson Augusto da Silva Santos (Sarará )

Massagistas: Kleber Eduardo Soares Savino (PORCO) e Elcimar da Silva Pinheiro (Raça)

Roupeiro: Marlisson Silva dos Santos

Goleiros: Jalico, Fabinho e Peter Thek

Laterais: Éder, Macalé, Edelson (mundinho), Fino, Esquerdinha e Cristian

Zagueiros: Paulinho, Marlisson, Jozivaldo (Louro ), Bicudo e Andrea

Volantes: Duruti, Jaba, Duru, Chocolate,e Pene

Meias: Max, Peladinho, Jiló, Salsicha e Tiaguinho

Atacantes: Nicoleto, Jean, Belo, Daniel e Pelé

FONTE: LDO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.