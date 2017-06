Seleção de Óbidos vence o time do Tapajós em amistoso

A Seleção de Seleção de Óbidos venceu o time do Tapajós (Santarém), neste sábado, dia 10, no estádio Ary Ferreira, em Óbidos, por 3x1, em um amistoso como preparação para copa oeste do Pará, certame que seleção obidense irá defender o bicampeonato.

A partida iniciou com os dois times se estudando, porém a seleção de Óbidos era mais objetiva ao gol e aos 38 minutos Peladinho abriu o placar para a Seleção de Óbidos, depois de aproveitar um cruzamento de Nicoleto. Final do primeiro tempo Óbidos 1 X 0 Tapajós.

Na segunda etapa o time de santareno veio com tudo para cima da seleção obidense e aos 5 minutos Broquinha aproveitou uma falha da zaga obidense e empatou o jogo em 1 x 1. Porém, a seleção de Óbidos voltou a comandar as ações do jogo e aos 11 minutos, Nicoleto fuzilou no ângulo superior direito do arqueiro santareno, Óbidos 2x1 Tapajós. Aos 27 minutos Óbidos fechou a partida com Salsichão. Final do Jogo: Óbidos 3 X 1 Tapajós Futebol Clube.

A Copa Oeste 2017 iniciará no dia 10 de junho, sendo que a seleção de Óbidos estreia no dia 17 de junho no Estádio Arizão contra a Seleção de Curuá.

Seleção de Óbidos: Jalico, Eder, Paulinho, Negão, Duruti, Fino, Peladinho, Jabá, Belo, Max e Nicoleto.

Time do Tapajós: Jó, Rayan, Barbosa, Gabriel, Erick, Wendell, Tavinho, André, Maycon, Yago e Arylson.

Informações e fotos de Vander N Andrade

