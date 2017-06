COPA OESTE DO PARÁ: Seleção de Óbidos estreia com derrota para Curuá

A Copa Oeste do Pará 2017 iniciou no dia 10 de junho e a Seleção de Óbidos estreou neste sábado, dia 17, com derrota para a Seleção de Curuá. Seleção de Curuá 3 X 2 Óbidos.

O Jogo entre Curuá X Óbidos aconteceu na cidade de Curuá, no Campo do Paraense e a seleção de Óbidos não resistiu a forte equipe de Curuá que abriu o placar logo aos 10min da etapa inicial com Gunga e foi o placar do primeiro tempo: Curuá 1 x 0 Óbidos.

No segundo tempo a Seleção de Óbidos veio com tudo pra cima de Curuá e no primeiro minuto foi logo marcando, com Jatobá, empatando o jogo. Esperava-se que a reação fosse positiva para a seleção obidense, pois estava jogando bem melhor, entretanto a seleção de Curuá equilibrou a partida e marcou aos 20min e novamente aos 29min, sendo que a seleção de Óbidos descontou aos 32min. Final de jogo Curuá 3 X 2 Óbidos.

A seleção de Óbidos está no GRUPO A do certame, do qual fazem parte as seleções de Óbidos, Juruti Oriximiná, Alenquer e Curuá.

CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS

CHAVE A.

ORIXIMINÁ 3 X 0 ALENQUER - SÁBADO 17/06 ÁS 20:H -CIDADE: ORIXIMINÁ.

CURUÁ 3 X 2 ÓBIDOS - SÁBADO 17/06 ÁS 16:30 - CIDADE: CURUÁ.

CHAVE B.

ALMEIRIM 3 X 1 MONTE ALEGRE - SÁBADO 17/06 ÁS 16:30 - CIDADE: ALMEIRIM.

CHAVE C.

MOJUI 0 X 0 TRAIRÃO - SÁBADO 17/06 ÁS 16:30 - CIDADE: MOJUI DOS CAMPOS.

ITAITUBA 0 X 2 RUROPOLIS - SÁBADO 17/06 ÁS 16:30 - CIDADE: ITAITUBA.

BELTERRA 0 X 0 SANTARÉM - SÁBADO 17/06 ÁS 16:30 - CIDADE: BELTERRA.

Com informações de Edinaldo Silva, Assessor de Comunicação da Associação Desportiva das Ligas do Oeste do Pará (A.D.L.O.P)

