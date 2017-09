Seleção de Monte Alegre é Campeã da Copa Oeste do Pará 2017, seleções federadas

A Seleção de Monte Alegre foi a grande campeão da Copa Oeste do Pará 2017, grupo das seleções federadas, que venceu a seleção de Óbidos no tempo normal por 2 x 0, levando a decisão para os Penaltis, e venceu novamente: Monte Alegre 3 x 2 Óbidos.

No primeiro tempo a Seleção de Monte Alegre começou pressionado a seleção obidense pois estava precisando do resultado no placar, pois havia perdido a primeira partida por 3 x 1 e aos 21 minutos Monte Alegre abriu o placar com Neizinho, fazendo Monte Legre 1 x 0 Óbidos. Aos 33 Monte Alegre amplia o placar, com Boca, final desta etapa: Monte Alegre 2 x 0 Óbidos.

Na segunda etapa, Óbidos voltou bem melhor que o primeiro tempo, e foi pra cima da seleção de Monte Alegre e logo aos 5 minutos mandou uma bola na trave, e ficou nisso, apesar da pressão que fez durante todo tempo. Final da partida Monte Alegre 2 x 0 Óbidos. Com esse resultado a decisão foi para os pênaltis.

Nos pênaltis, a seleção de Óbidos começou errando o pênalti , no final: Monte Alegre 3 x 2 Óbidos e sagrou-se Campeão do Grupo A, da Copa Oeste do Pará 2017, seleções federadas.

Monte Alegre Campeã da Copa Oeste do Pará, taça dos Federados.

www.obidos.net.br

