Copa Oeste do Pará: Seleção de Óbidos vence Monte Alegre no primeiro jogo da final

Depois do imbróglio no “tapetão”, a Copa Oeste do Pará 2017 prosseguiu neste sábado, dia 09, no estádio Arizão, em Óbidos, onde a Seleção de Óbidos enfrentou a Seleção de Monte Alegre na primeira partida da final do certame, partida em que a Seleção de Óbidos venceu Monte Alegre por 3 x 1 e leva uma excelente vantagem para o segundo jogo da final.

No primeiro tempo Óbidos entrou com toda vontade e pressionou bastante a Seleção de Monte Alegre, criando várias oportunidades, sendo que Daniel abriu o placar para Óbidos aos 22 minutos, fazendo Óbidos 1 x 0 Monte Alegre. Daniel amplia aos 35 minutos para Óbidos, fazendo Óbidos 2 x 0 Monte Alegre. Aos 39 minutos Monte Alegre desconta com Ricardinho. Final do primeiro tempo Óbidos 2 x 1 Monte Alegre.

No segundo tempo Jean marcou para Óbidos aos 11 minutos fazendo Óbidos 3 x 1 Monte Alegre. Nos minutos seguintes o jogo ficou meio truncado, com poucas chances de gols para ambas as equipes, assim o jogo encerrou: Óbidos 3 x 1 Monte Alegre.

A próxima partida da Final da Copa Oeste do Pará 2017 acontecerá em Monte Alegre no próximo final de Semana, quando se conhecerá a Seleção Campeã da Copa Oeste do Pará 2017, entre as seleções confederadas. Pelo Grupo B, seleções não confederadas, a seleção de Mojuí dos Campos foi a Campeã.

Entenda Óbidos na final

A Seleção de Almeirim venceu Óbidos pela semifinal e estava na final da Copa Oeste, entretanto a Liga Desportiva Obidense - LDO entrou com recurso na Associação das Ligas Desportivas do Oeste do Pará, organizadora do certame, por conta de Almeirim ter utilizado jogadores irregularmente na partida. Óbidos venceu o recurso e está disputando a final da Copa Oeste do Pará 2017.

