Jogos Escolares 2017 iniciaram em Óbidos

Iniciaram nesta quarta-feira, dia 22, no Ginásio do Mariano, os Jogos Escolares Obidenses 2017, os quais serão realizados no período de 22 a 24 de novembro e reunirão a comunidade estudantil na disputa de várias modalidades esportivas, como: Futsal; atletismo, handebol, voleibol e xadrez, todas modalidades masculino e feminino.

A abertura dos jogos aconteceu na sede do Mariano Futebol Clube, onde os participantes compareceram uniformizados, para fazer o hasteamento da bandeira e o juramento dos jogos, sendo que 15 escolas participarão do evento.

Adílson Senna, coordenador de Educação Física do Município de Óbidos, falou das categorias que disputarão os Jogos e fez o convite para a população obidense: “Convidamos a comunidade obidense para prestigiar o Jogos Escolares e desejamos que nosso alunos cumpram o juramento, fazer com que tudo possa acontecer na santa paz, dentro do esporte”, comentou Adílson.

Os jogos foram divididos nas seguintes categorias: C: Faixa etária de 12 a 14 anos; D: de 14 a 17 anos e a categoria E: acima de 18 anos. Esta categoria foi criada para incluir os alunos da EJA.

PROGRAMAÇÃO

Dia: 22/11/2017

ABERTURA OFICIAL DOS JOGOS

Turno: Manhã (7h)

Turno: Tarde (13h30)

Modalidade: Handebol Masculino e Feminino

Modalidade: Futsal Masculino

Local: São Francisco

Dia: 23/11/2017

Turno: MANHÃ (7h)

Local: Praça de Sant’Ana

Turno: Manhã (9h)

Local: ARP

Turno: TARDE (13h30h)

Local: Mariano

Local: São Francisco

Dia: 24/11/2017

Turno: MANHÃ (07h)

Local: Mariano

Local: São Francisco

Turno: TARDE (13h30)

Local: Mariano

Local: São Francisco

Modalidade: Voleibol Feminino

