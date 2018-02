Abertura da 2ª Copa Pauxis de Handebol, em Óbidos

O Pauxis Handebol Clube está promovendo a 2ª Copa Pauxis de Handebol, em Óbidos, sendo que a abertura oficial do certame aconteceu nesta sexta-feira, dia 23, na sede do Marino Futebol Clube, com a presença de várias autoridades municipais.

Segundo os organizadores, a Copa de Handebol é direcionada aos Clubes de Handebol da região oeste do Pará e convidados, oportunizando a sua inclusão em disputas em nível regional com a finalidade de promover ampla mobilização dos municípios para o desenvolvimento do esporte, proporcionando a identificação de talentos esportivos e contribuindo para a elevação da qualidade técnica da representações municipais.

O jogos serão realizados neste final de semana, 23, 24 e 25 de fevereiro, sendo que as equipes serão divididas em dois grupos, A e B, na modalidade masculina e feminina.

Este ano estão disputando o certame 9 equipes: Pauxis Handebol Clube, Óbidos; Seleção de Juruti; Amigos do Handebol, Oriximina; Tupã, Pantera e Gêneses, de Santarém, Seleções de Alenquer e Monte Alegre e Itaituba Handebol Clube.

O Evento é uma realização da Associação Esportiva Pauxis Handebol Clube, em parceria com a Prefeitura de Óbidos e o Mariano Fubol Clube.

