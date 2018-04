Remo vence o Paysandu no 4º clássico e é Campeão Paraense 2018

Neste domingo, dia 08, aconteceu mais um clássico entre Clube do Remo e Paysandu neste ano de 2018, e o Remo venceu pela 4ª vez o Paysandu e sagrou-se Campeão do Campeonato Paraense 2018.

Em um jogo, em que o Paysandu teria que vencer para levar o tricampeonato, não conseguiu, pois o Remo marcou aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Felipe Marques recebe a bola na grande área, Marcão sai no pé do atacante remista e comete o pênalti, Isac cobrou com categoria, no canto contrário de Marcão e abriu o placar no Mangueirão, fazendo Remo 1 x 0 Paysandu.

No segundo tempo, precisando da vitória pelo menos pra levar para os Pênaltis, foi pra cima do Remo, mas errou muitas finalizações, não conseguindo marcar. Sofreu vários contra-ataques, escapando de levar mais um gol, no entanto, o placar continuou 1 x 0 para o Remo, placar final da partida Remo 1 x 0 Paysandu.

Após a entrega do troféu ao Remo, os torcedores fizeram a festa na arquibancada que se estendeu por toda Belém. Com esse resultado, o Remo acumula 45 Títulos Paraense e o Paysandu continua com 47 títulos estaduais.

