Time do São Francisco foi o Campeão da III Copa Sub 20, em Óbidos

O Estádio Arizão recebeu um excelente público neste sábado, dia 17, para assistir a final da III Copa Sub 20 Obidense, entre os times do Juventus x São Francisco, sedo que o grande campeão foi o São Francisco, que venceu o Juventus por três tentos a zero. Lembrando que em 2016 o campeão foi a equipe do São Francisco e em 2017 o campeão foi o Juventus.

O São Francisco, dominou o jogo e procurou o gol desde o início do jogo e aos 27 minutos do primeiro tempo, Kelvin abriu o placar. E no segundo tempo o Juventus bem que ensaiou uma reação, porém o São Francisco voltou a dominar o jogo e chegou ao segundo gol novamente Kelvin, aos 32 do segundo tempo, e aos 38 minutos do segundo tempo, Goram fechou a conta. São Francisco 3 x 0 Juventus.

Além do Campeão e Vice-Campeão, foram premiados também o melhor goleiro, Rafinha, e o artilheiro Tico, que marcou cinco gols. Kelvin foi eleito o melhor jogador do campeonato 2018.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

FOTOS…



