Jovem da seleção de Óbidos ganha chance de teste na base do Ituano por meio de projeto social

No mês de novembro, o volante Marcos Paulo, 18 anos, viajará para o interior de São Paulo fazer testes no Ituano. O jogador é natural de Óbidos, no oeste do Pará, e disputa a Copa Oeste defendendo a seleção local - a equipe está nas semifinais da competição. A chance foi resultado do projeto social "Academia do Futebol STA", promovido pelo ex-jogador do Galo de Itu, Santana Silva.

Marcos Paulo, ou Marquinhos, chamou a atenção defendendo as cores da seleção de Óbidos e foi escolhido para fazer parte do projeto de Santana, que além do Ituano também já defendeu o São Bento-SP no início dos anos 2000 e jogou na base de São Francisco e São Raimundo, de Santarém. Natural de Óbidos, o ex-meia de 38 anos se prepara para acompanhar o atleta nesta oportunidade em seu ex-clube.

-Encontramos este caminho para levar talentos da região para fazer testes na base do Ituano, a partir de um contato com o Vinicius (Bergantin), que é técnico do profissional. Estamos levando o Marcos Paulo, um volante-meia muito talentoso. Nada é garantido, lá é outra realidade, mas o jogador já está sendo preparado – destacou Santana Silva.

Marcos Paulo e Santana devem viajar no dia 12 de novembro para Itu, no interior de São Paulo, onde passarão três semanas neste período de testes do atleta.

O projeto

A “Academia do Futebol STA” é um projeto social que dá seus primeiros passos no município de Óbidos. O projeto ainda não tem uma sede fixa, que deve ser inaugurada em março ou abril de 2019, mas algumas ações, como a ida de Marcos Paulo para os testes no Ituano, já são realizadas com os jovens atletas participantes.

O projeto tem parcerias com escolas, universidades e instituições de ensino técnico e cursos profissionalizantes e já conseguiu bolsas parciais e integrais para os participantes estudarem. Outro ponto importante da Academia será a preocupação com o futuro dos atletas. O projeto tem parceria com duas instituições em Manaus, no Amazonas, e levará alguns jovens que se formarem no ensino médio à capital amazonense, oportunizando a eles o primeiro emprego.

-Apesar do projeto não ter sido completamente levantado, estou há mais ou menos um ano arrumando parcerias para lança-lo oficialmente. A prioridade do projeto é a educação, vamos trabalhar muito a evasão escolar. O aluno que não alcançar a média estipulada vai se afastar da escolinha até se recuperar no colégio – explicou o ex-jogador.

Quando inaugurada, a academia ensinará os fundamentos táticos e técnicos do futebol de campo. No entanto, o projeto já promoveu um curso de futsal, com noções de defesa, ataque e transição, que foi ministrado pelo ex-jogador Maurinho dos Santos em Oriximiná e Óbidos, nos meses de julho e agosto, respectivamente.

