Seleção de Óbidos vence Prainha e disputará a final da Copa Oeste do Pará

Aconteceu nesta sexta-feira, dia 19, na cidade de Almeirim, a partida entre a as seleções de Óbidos X Prainha, pela semifinal da Copa Oeste do Pará de Futebol, e a seleção de Óbidos venceu por 1 x 0, com gol de Olavo e se credenciou para a grande final contra a seleção de Almeirim.

A outra partida da semifinal aconteceu entre as seleções de Almeirim X Juruti, sendo que a seleção de Almeirim venceu por 2 x 0 e também se credenciou para a grande final.

Com esses resultados, teremos na grande final as seleções de Óbidos X Almeirim, que disputarão o certame em uma partida que deverá acontecer no próximo final de semana.

