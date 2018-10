Festa na recepção da Seleção de Óbidos Campeã da Copa Oeste do Pará

A Seleção de Futebol de Óbidos conquistou no domingo, dia 21, em Almeirim, o tricampeonato da Copa Oeste de Seleções de 2018, e o povo obidense preparou uma grande festa para recepcionar os jogadores e comissão técnica que chegaram a Óbidos nesta terça-feira, dia 23, e saíram pelas ruas da cidade, passando por vários bairros.

Por volta das 16h, no cais do porto a movimentação já era grande, onde a população atendeu o chamado da Secretaria de Esporte e foram recepcionar a Seleção Campeã 2018, e fizeram um verdadeiro carnaval pelas ruas de Óbidos, acompanhados da banda do bloco Pai da Pinga, e seguiram até a sede do Clube Vila Nova, onde a festa continuou.

Lembrando que Óbidos já conquistou a Copa Oeste do Pará por três vezes, 1987, 2016 e 2018, portanto Tri Campeã desse certame.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

