Seleção de Óbidos  é Tricampeã da Copa Oeste do Pará

A final da Copa Oeste do Pará de Futebol aconteceu neste domingo, dia 21, em Almeirim, entre as seleções Almeirim X Óbidos, no estádio Alberto Monteiro de Souza, jogo que encerrou com empate de 0 x 0. Com esse resultado a decisão foi para os pênaltis e Óbidos venceu: Óbidos 7 x 6 Almeirim, sagrando-se Campeão da Copa Oeste versão 2018. Óbidos Tricampeão da Copa Oeste do Pará.

No primeiro tempo a seleção de Almeirim pressionou bastante os obidenses nos minutos iniciais, entretanto a defesa obidense foi firme e suportou a pressão. Aos 18 minutos, o Juiz expulsou dois jogadores, um pra cada lado das seleções, por motivo de discussão, em um jogo muito tenso. Até esse momento o placar continuava inalterado e ficou assim a o final desta etapa. Almeirim 0 X 0 Óbidos.

No segundo tempo, o jogo foi muito pegado, com muitas faltas, e as duas equipes sem muita criação e poucas chances de gol. Somente no final que a seleção de Óbidos pressionou bastante e obrigou o arqueiro de Almeirim fazer boas defesas. Final de jogo Almeirim 0 x 0 Óbidos.

Com esse resultado, a decisão foi para os pênaltis e a seleção de Óbidos venceu por 7 x 6 a valente seleção de Almeirim, sagrando-se Campeã da Copa Oeste do Pará de Futebol 2018.

