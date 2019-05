Pela 2ª rodada do Campeonato Obidense, Mariano goleia o Vasco

Aconteceu neste sábado, dia 19, a 2ª rodada do Campeonato Obidense 2019, com dois jogos. No primeiro jogo o Mariano venceu o Vasco por 4 x 1, e no segundo jogo, enfrentaram-se São Francisco x Vila Nova, sendo que nesta partida terminou empatada em 1 x 1.

Seis times estão participando do Campeonato Obidense de Futebol, organizado pela Liga Desportiva Obidense – LDO, que tem como presidente Ivaldo Ferreira, são os seguintes: Juventus, Mariano, Paraense, São Francisco, Vasco e Vila Nova.

Depois dos resultados desta 2ª rodada, a classificação ficou assim:

CLASSIFICAÇÃO

1º) Mariano: 4 pontos, 2 partidas;

2º) Juventus: 3 pontos, 1 partida;

3º) Paraense, São Francisco e Vila Nova: 1 ponto; 1 partida

4º) Vasco: Nenhum ponto

REULTADOS

18/05 (2)

Mariano 4 x 1 Vasco

São Francisco 1 x 1 Vila Nova

11/05 (1)

Juventus 4 x 1 Vasco

Paraense 1 x 1 Mariano

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

