Juventus vence e é líder do Campeonato Obidense de Futebol

Neste sábado, dia 25, aconteceu a terceira rodada do Campeonato Obidense 2019, organizado pela Liga Desportiva Obidense, com dois jogos. Juventus x São Francisco, sendo que o Juventus venceu o São Francisco por 2 x 1, e somou 6 pontos, agora é o líder do campeonato.

Este jogo foi bastante movimentado, sendo que no primeiro tempo o São Francisco saiu na frente através do atacante Márcio. No segundo tempo o Juventus veio com tudo pra cima do São Francisco e aos 8 minutos, depois de uma excelente triangulação do ataque do Juventus, fino recebeu na entrada da grande área, se livrou da marcação e fuzilou no canto esquerdo do goleiro do São francisco. Depois de 2 minutos depois, num contra-ataque fulminante, Jean recebeu se livrou da marcação, girou e bateu, sem defesa pro goleiro do São Francisco. Final, Juventus 2x1 São Francisco.

O Segundo Jogo aconteceu entre Paraense e Vila Nova, sendo que este jogo terminou empatado em 2 x 2 .

Com esses resultados, a classificação ficou a seguinte:

CLASSIFICAÇÃO

1º) Juventus: 6 pontos, 2 jogos;

2º) Mariano: 4 pontos, 2 jogos;

3º) Vila Nova: 4 pontos, 2 jogos;

4º) Paraense: 2 pontos, 2 jogos;

5º) São Francisco: 1 ponto, 2 jogos;

6º) Vasco: Nenhum ponto

RESULTADOS

25/05 (3)

Juventus 2 x 1 São Francisco

Paraense 2 x 2 Vila Nova

18/05 (2)

Mariano 4 x 1 Vasco

São Francisco 1 x 1 Vila Nova

11/05 (1)

Juventus 4 x 1 Vasco

Paraense 1 x 1 Mariano

Fotos e informações de Vander N Andrade

