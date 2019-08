Vila Nova é Campeão Obidense de Futebol 2019

Aconteceu neste sábado, dia 17, a partida final do Campeonato Obidense de Futebol 2019 entre Vila Nova x São Francisco, no estádio Arizão, que recebeu um bom público para ver o Vila Nova vencer o São Francisco por 3 x 0. Com esse resultado o Vila Nova sagrou-se Campeão.

No dia 10, o primeiro jogo da decisão terminou empatado, Vila Nova 2 X 2 São Francisco. Agora, com a vitória do Vila Nova por 3 x 0, mostrou o porquê foi campeão, em uma partida que foi recheada de lances emocionantes, com dois gols marcados no primeiro tempo e um no segundo tempo. Com a vitória, a torcida e o time do Vila puderam comemorar juntos mais um título pelo campeonato obidense de futebol.

Após o término da partida, as equipes do Vila Nova, Campeão e São Francisco vice-campeão, receberam seus troféus e as suas premiações. O Vila Nova recebeu o troféu e o valor de R$7.000,00 (sete mil reais) em dinheiro e o Vice-campeão São Francisco, ficou com um troféu e R$3.000,00 (três mil reais).

A partida recebeu um bom público pra uma renda de R$3.470,00 (Três mil, quatrocentos e setenta reais), para ver o Vila Nova Campeão, que teve como Técnico Renildo Andrade.

O Campeonato teve a organização da Liga Desportiva Obidense em parceria com Secretária Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL).

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

