Campeonato Obidense: São Francisco empata com Vila Nova no primeiro jogo da final

Aconteceu neste sábado, dia 10, no Estádio Arizão, em Óbidos, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Obidense de Futebol 2019 entre Vila Nova X São Francisco, partida que terminou empatada em 2 x 2.

No primeiro tempo, os times começaram se estudando, em um jogo com muitas oportunidades para ambas as equipes, entretanto nenhum time marcou, terminando esta etapa São Francisco 0 x 0 Vila Nova.

No segundo tempo, em uma partida bastante movimentada, Márcio abriu o placar logo aos 3 min para o São Francisco. Macurá de pênalti marcou para o Vila Nova aos 30 min, empatando a partida em 1 x 1. Márcio voltou a marcar para o São Francisco aos 43 min, fazendo São Francisco 2 x 1 Vila Nova. O Vila reagiu e 3 minutos depois, aos 46 min, Neto marca para o Vila Nova, empatando a partida em 2 x 2. Final do Jogo São Francisco 2 x 2 Vila Nova

Com esse resultado as equipes voltarão a se enfrentar no próximo sábado, dia 17, sem nenhuma vantagem. Quem ganhar leva o campeonato, se empatar, a decisão do certame será decidida nos pênaltis.

Esta partida Vila Nova 2 x 2 São Francisco, recebeu um bom público com uma renda de R$ 1.940,00.

