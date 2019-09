Seleção de Óbidos estreia na Copa Oeste do Pará no dia 21 de setembro

A Seleção de Futebol de Óbidos já conquistou três vezes o título da Copa Oeste do Pará, 1987, 2016 e 2018. Este ano, mais uma vez a seleção obidense de futebol participará do certame em busca de mais um título e Óbidos está no grupo A3 da tabela.

Confira os grupos:

GRUPO A1: Santarém, Trairão e Rurópolis;

GRUPO A2: Monte Alegre, Almeirim e Porto de Moz;

GRUPO A3: Óbidos, Alenquer e Curuá

Os jogos da Copa Oeste iniciarão no dia 14 de setembro com três jogos: Trairão x Rurópolis, Monte Alegre X Porto de Moz e Alenquer X Curuá.

A seleção de Óbidos só estreia no dia 21 de setembro contra a seleção de Curuá, na cidade de Curuá.

Confira a tabela completa:

Com informações de Jaime Amaral

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.