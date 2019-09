As equipes da Cidade Nova e Universo são campeãs do I Campeonato de Voleibol de Óbidos

Foi com muita emoção e suor que as equipes finalistas do I Campeonato Municipal de Voleibol da cidade de Óbidos – PA disputaram o lugar mais alto do podium. No sábado, dia 14, aconteceram as semifinais nas modalidades feminina e masculina, credenciando quatro equipes para a grande final que aconteceu no domingo, dia 15, sendo que a equipe feminina campeã foi Voleibol Cidade Nova de Óbidos, e na modalidade masculina o título ficou com a equipe Universo de Juruti.

No sábado, dia 14, na modalidade feminina, Universo de Juruti venceu o Vôlei Pauxis de Óbidos e garantiu uma das vagas na final. No outro jogo, o Voleibol Cidade Nova de Óbidos conquistou a outra vaga, vencendo o Vôlei Santarém, em um dos jogos mais emocionantes da noite de sábado (14). Na modalidade masculina, jogaram pela semifinal: Vôlei de Óbidos X C & D Presentes de Santarém e Vôlei Pio Óbidos X Universo de Juruti. Às equipes que representavam Óbidos, foram derrotadas pelos visitantes.

No domingo, dia 15, aconteceu a grande final na categoria masculina entre C & D Presentes X Universo, com o placar final de 03 sets a 01 para Universo que levantou o troféu de campeão. No Feminino, a equipe Voleibol Cidade Nova de Óbidos levou a melhor contra o Universo de Juruti e se sagrou campeã do I Campeonato Municipal de Voleibol obidense.

Valorização do Esporte

Para o Secretário de esporte, esse campeonato foi muito bom para valorizar a prática desta modalidade esportiva na cidade de Óbidos – “Nosso intuito é valorizar, promover e incentivar a prática de diferentes modalidades esportivas no nosso município, esse é o nosso principal objetivo. Eu sou um atleta, já tenho várias conquistas em meu currículo, sei bem como é ajudar sua equipe e sua cidade, a conquista no esporte tem um sabor especial. O esporte tem todos os ingredientes necessários para formação de um cidadão. É importante ressaltar, que sozinhos não conseguiríamos alcançar esse resultado, por isso, quero agradecer aos times de Santarém e de Juruti, que aceitaram vir competir em nosso primeiro campeonato municipal e principalmente aos times da nossa querida cidade. Acredito que nossa ideia em trazer as equipes de fora deu certo, assistimos grandes jogos e o mais importante, nossos jovens estimulados em competitivos. Agradeço ao prefeito Chico Alfaia, pelo total apoio que recebemos da prefeitura municipal, por tudo isso, estamos muito felizes com o resultado dos trabalhos que estamos realizando diante desta secretaria” – finalizou Jalison Aquino.

Logo após o final dos jogos, as equipes campeãs receberam das mãos do prefeito Chico Alfaia a premiação. Na oportunidade, Alfaia garantiu que a prefeitura vai continuar investindo no desporto, dando carta branca ao secretário para que realize outras competições esportivas de diferentes modalidades.

