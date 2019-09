COPA OESTE DO PARÁ: Seleção de Óbidos vence Alenquer e é líder de seu grupo

Aconteceu neste sábado, dia 28, no estádio Arizão, a segunda partida da Copa Oeste do Pará de Futebol 2019, entre a seleção de Óbidos X Alenquer, e a seleção obidense venceu por 2 x 0, assumindo a liderança do grupo com 6 pontos.

A partida iniciou com os dois times procurando a vitória, com várias chances para os dois lados, entretanto aos 16min Fino marcou de pênalti para a Seleção Obidense, fazendo Óbidos 1 x 0 Alenquer. Placar do primeiro tempo. No segundo tempo a seleção obidense ampliou o placar com Poraquê, fazendo Óbidos 2 x 0 Alenquer, números finais da partida.

Com esse resultado a pontuação do Grupo ficou assim:

1º) ÓBIDOS 6 pontos;

2º) Alenquer 3 pontos, e;

3º) Curuá não pontuou.

www.obidos.com.br – Fotos de Vander N Andrade

VEJA AS FOTOS....



