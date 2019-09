COPA OESTE 2019: Seleção de Óbidos estreia com vitória

A Seleção de Óbidos de Futebol estreou neste sábado, dia 21, com vitória sobre a seleção de Curuá, um bom início em busca do Tetra Campeonato. O Jogo aconteceu na Cidade de Curuá e a torcida obidense marcou presença pra ver a vitória da Seleção obidense.

No primeiro tempo foi um jogo com muito disputado, com várias chances para ambas as equipes, entretanto as seleções não conseguiram marcar, terminando esta etapa: Curuá 0 X 0 Óbidos.

No segundo tempo a Seleção de Óbidos marcou logo o início, aos 3 min, com Olavo, fazendo: Curuá 0 X 1 Óbidos. A partir daí, a Seleção de Curuá foi pra cima da Seleção Obidense, tentando o empate, tiveram várias chances, mas parou nas boas defesas do goleiro Ruan. A seleção de Óbidos jogou no contra ataque, também teve outras chances, mas não ampliou o placar que terminou: Curuá 0 x 1 Óbidos.

Próximo Jogo será em Óbidos, no estádio Arizão: Óbidos X Alenquer

CLIQUE AQUI PARA VER O GOL

www.obidos.net.br - Fotos Iza

FOTOS....



