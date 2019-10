Time da CAIBA é campeão de Futsal do Campeonato de Empresas

Aconteceu nesta terça-feira, dia 15, na quadra do Vila Nova, no Bairro da Cidade Nova, a final do Campeonato de Empresas entre Caiba X Óbidos Games.

O jogo foi bastante movimentado, com o placar se alterando a todo hora entre as duas equipes e no final do tempo normal o placar terminou empatado: Caiba 8 x 8 Óbidos Games.

Com esse resultado, a decisão do Campeonato foi para a disputa em pênaltis e no final o Time da CAIBA levou a melhor: CAIBA 3x1 Óbidos Games. CAIBA campeão do Campeonato de Empresas 2019.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

VEJA AS FOTOS....



