Seleção de Óbidos perde para Alenquer, mas está classificada

Aconteceu neste sábado, dia 19, em Alenquer, a última partida da fase de classificação da Copa Oeste do Pará 2019, entre Alenquer X Óbidos, sendo que a seleção de Alenquer quebrou a invencibilidade da seleção obidense vencendo por 1 x 0.

Com esse resultado as duas seleções estão classificadas para a próxima fase da Copa Oeste, com 9 pontos, sendo que Óbidos ficou em primeiro lugar da chave por saldo de gols.

Classificação final:

1º) Óbidos, 9 pontos (Saldo de gols);

2º) Alenquer, 9 pontos;

3º) Curuá, não pontuou

As chaves da nova fase da Copa Oeste do Pará ficaram assim definidas:

CHAVE 1: Óbidos, Alenquer e Santarém

CHAVE 2: Monte Alegre, Porto de Moz e Rurópolis.

